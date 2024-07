Enako število športnic in športnikov le začetek poti enakosti spolov

Pariz, 28. julija - Na olimpijskih igrah Parizu je prvič v zgodovini zastopano enako število športnic in športnikov. Korak je velik in je trajal več kot stoletje, če vemo, da na prvih igrah 1896 ženske sploh niso smele nastopiti, štiri leta kasneje prav v Parizu jih je bilo 22. Okrogla miza v Slovenski hiši v Parizu pa je pokazala, da bo pot do enakost še dolga.