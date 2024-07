Veliki požar v Kaliforniji še vedno zunaj nadzora gasilcev

Sacramento, 28. julija - Požar, ki v severni Kaliforniji divja od srede, je do sobote zvečer uničil več kot 142.000 hektarjev, kar ga uvršča na sedmo mesto najhujših požarov v zgodovini te ameriške zvezne države. Gasilcem so v soboto nekoliko pomagale ugodnejše vremenske razmere, a so še daleč od tega, da bi požar spravili pod nadzor.