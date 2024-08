Pariz 2024: Kaj so rekli?

pripravil Gorazd Jukovič

Pariz, 12. avgusta - Na olimpijskih igrah v Parizu so organizatorji med športnike razdelili 329 kompletov medalj. Slovenija je osvojila tri odličja, dve zlati in eno srebrno. Igre pa so ponudile številne izjemne uspehe in nepozabne trenutke. To so 33. olimpijske igre v Parizu skozi izbor izjav nekaterih njenih udeležencev.