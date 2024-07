Znani prvi olimpijski zmagovalci, Slovenci prvi dan brez presežka

Pariz, 27. julija - Na olimpijskih igrah v Parizu so danes podelili prvih 13 od skupno 329 kompletov odličij. Do prvega zlata je prišla tudi že domača reprezentanca Francije, za kar je poskrbela ekipa v ragbiju 7. Slovenski športniki danes niso pokazali presežka, Benjamin Savšek in Eva Terčelj sta opravila prvo nalogo na brzicah, rokometaši so v uvodni tekmi izgubili.