Nad Logom pod Mangartom umrl plezalec

Log pod Mangartom/Tržič/Solčava, 27. julija - Pod Briceljkom nad naseljem Log pod Mangartom v občini Bovec je dopoldne po padcu v globino umrl plezalec. Gorski reševalci so posredovali tudi na več drugih lokacijah, med drugim na območju Zelenice v občini Tržič in pod planino Grohot v občini Solčava, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.