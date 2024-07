V muzeju v Dublinu načrtujejo novo voščeno figuro Sinead O'Connor

Dublin, 29. julija - Iz Narodnega muzeja voščenih lutk na Irskem so sporočili, da umikajo pravkar postavljeno figuro glasbene legende Sinead O'Connor, potem ko so njena družina, oboževalci in širša javnost izrazili negativna mnenja o njenem videzu. Z novo voščeno figuro so v muzeju v Dublinu želeli počastiti pevko ob obletnici smrti, a se je namera zaenkrat izjalovila.