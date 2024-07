Mediji: Tožilstvo za moškega po grožnjah z nožema na Bavarskem dvoru predlagalo leto in pol zapora

Ljubljana, 27. julija - Moškemu, ki je marca na Bavarskem dvoru grozil z nožema, je tožilstvo v petek na ljubljanskem okrožnem sodišču očitalo kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti. Zanj so predlagali leto in pol zapora v obliki psihiatričnega zdravljenja. Obtoženi 23-letnik je na sodišču priznal krivdo, poročata časnika Večer in Dnevnik.