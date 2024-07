Vreme: jasno in vroče

V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Nevihte bo spremljal okrepljen severovzhodnik. Na Primorskem bo pihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v ponedeljek zjutraj bo predvsem na severu nekaj oblačnosti, še bo nastala kakšna ploha. Čez dan se bo razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, ki bo postopno slabela. V torek bo pretežno jasno.

Vremenska slika: nad večjim delom Sredozemlja, Balkana in severovzhodne Evrope še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Nad Skandinavijo je ciklon z vremensko fronto, ki valovi prek srednje Evrope, severno od Alp, do Atlantika. V višinah k nam od jugozahoda doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno. Popoldne bo v Alpah možna kakšna ploha in nevihta. V nedeljo bo sprva sončno in vroče. Popoldne bodo v Alpah nastajale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile tudi na sosednje pokrajine. Pozno popoldne in zvečer bo zapihal severovzhodni veter, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden in spodbuden. V nedeljo bo vremenska obremenitev postopno naraščala. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah povečana toplotna obremenitev.