Newyorški borzni indeksi sklenili mešan trgovalni teden

New York, 27. julija - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so med tednom večinoma nazadovali, v petek pa jih je spodbudilo poročilo ministrstva za trgovino o nadaljnjem umirjanju inflacije. To je utrdilo prepričanje vlagateljev, da bo centralna banka Federal Reserve kmalu začela nižati obrestne mere. Izgubo prejšnjih dni je sicer nadoknadil le indeks Dow Jones.