Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v petek razveselila poročila o inflaciji v ZDA, kar je spodbudilo trg k pozitivnemu zaključku tedna kljub šibkosti delnic tehnološke industrije v zadnjih dneh, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.