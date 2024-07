Predor Karavanke znova odprt v obe smeri

Jesenice, 26. julija - Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je ponovno prevozen. Ostajajo zastoji, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. Vozniki, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, naj uporabijo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, priporočajo. Predor so sicer zaprli zaradi naleta treh vozil, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Nastala je le materialna škoda.