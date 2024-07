V Belgiji tri Čečene obtožili zaradi suma terorizma

Bruselj, 26. julija - V Belgiji so danes obtožili tri Čečene zaradi suma terorističnih dejavnosti v imenu Islamske države, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Do obtožb prihaja dan po tem, ko je belgijska policija v okviru racij po vsej državi pridržala sedem ljudi, ki so osumljeni, da so pripravljali teroristični napad.