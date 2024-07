Tekmovalci iz Slovenije uspešni na 24. mladinski gasilski olimpijadi v Italiji

Trento/Vrhnika, 31. julija - V bližini Trenta v Italiji se danes končuje 24. mladinska gasilska olimpijada v okviru mednarodne gasilske organizacije CTIF. Tekmovalci iz Slovenije so se odlično odrezali, saj so mladinci osvojili 6. in 16. mesto, mladinke pa 8. in 10. mesto, je navedla gasilska zveza. Tekmovalce bodo popoldne pričakali v gasilskem društvu Drenov Grič-Lesno Brdo.