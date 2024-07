Slovenski športniki na olimpijskih igrah že zbrani nasproti Eifflovega stolpa

Pariz, 26. julija - Slovenski udeleženci olimpijskih iger, ki se nocoj uradno začenjajo v Parizu, so že zbrani nasproti Eifflovega stolpa, kjer bo potekalo protokolarno odprtje iger. Skupaj s preostalimi športniki z vsega sveta so se do trga Trocadero na ladjicah pripeljali po Seni, slovensko zastavo sta vihtela rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.