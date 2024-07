Objavljenih več razpisov s področja kmetijstva

Ljubljana, 26. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem uradnem listu objavilo javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij za leti 2024 in 2025. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1,5 milijona evrov. Objavilo je še razpisa za odpravljanje zaraščanja in za usposabljanje svetovalcev.