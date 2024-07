Berrettini in Gaston v finalu Kitzbühela

Kitzbühel, 26. julija - Italijan Matteo Berrettini in Francoz Hugo Gaston bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP 250 v avstrijskem Kitzbühelu z nagradnim skladom 579.320 evrov. Italijan je v polfinalu s 6:4 in 6:4 ugnal Nemca Yannicka Hanfmanna, Francoz pa je dvoboj proti Argentincu Facundu Diazu Acosti dobil po predaji slednjega, ko je Gaston vodil s 6:1 in 2:0.