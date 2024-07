Padec inflacije okrepil newyorške borze

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja obarvali zeleno, potem ko se je stopnja inflacije na podlagi zasebne potrošnje (PCE) v ZDA na letni ravni junija znižala na 2,5 odstotka. To je okrepilo upanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.