Razvitost digitalne javne uprave v Sloveniji ocenjena kot dobra

Ljubljana, 26. julija - Slovenija je v okviru poročila o razvitosti digitalne javne uprave za izvajanje načel evropskega okvira interoperabilnosti prejela dobro splošno in mestoma odlično oceno, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Na Evropski komisiji so v poročilu med drugim izpostavili e-osebno izkaznico in nacionalni okvir interoperabilnosti.