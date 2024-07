Pravna mreža za varstvo demokracije: Poročilo Bruslja o vladavini prava pomanjkljivo

Ljubljana, 26. julija - V Pravni mreži za varstvo demokracije po objavi poročila o stanju pravne države v Evropski uniji opozarjajo, da to brez vpogleda v spoštovanje človekovih pravic ne daje celostne slike stanja pravne države v EU. Menijo, da bi moralo poročilo nasloviti izzive, kot so strukturna pomanjkljivost in odsotnost priporočil za ukrepanje.