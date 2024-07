Ljubljanska borza: SBI TOP zrasel za več kot odstotek

Ljubljana, 26. julija - Trgovanje na Ljubljanski borzi je bilo po treh dneh precejšnjih padcev danes v znamenju zmernega okrevanja. Indeks SBI TOP je zrasel za 1,05 odstotka in se ustavil pri 1620,85 točke. Borzni posredniki so opravili za nekaj manj kot 2,80 milijona evrov poslov, več kot 80 odstotkov z delnicami Krke in NLB.