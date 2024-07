Oporišči ZDA v Iraku in Siriji tarča raketnih napadov

Bagdad, 26. julija - Oporišči ZDA v Iraku in Siriji sta bili danes in tudi dan prej tarča napada z raketami in brezpilotnim letalnikom, so povedali iraški in ameriški varnostni viri ter sirski nevladniki. O morebitnih žrtvah in škodi ne poročajo. Kdo stoji za napadom, za zdaj ni znano, v preteklosti pa so podobne napade izvajale proiranske skupine.