Uprava za varno hrano: Pri nosilcih certifikata Izbrana kakovost Slovenija redni nadzori

Ljubljana, 26. julija - Neodvisni certifikacijski organi pri nosilcih certifikata Izbrana kakovost Slovenija izvajajo redne nadzore, so za STA pojasnili na upravi za varno hrano, potem ko je v javnosti odmevala informacija, da so v jabolkih s to oznako odkrili ostanke nedovoljenega pesticida. Lani je bilo zaradi prisotnosti ostankov pesticidov neskladnih 53 živil.