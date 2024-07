Policisti zasegli kamp prikolico z ukradenimi predmeti

Obrežje, 26. julija - Policisti so v noči na petek na Obrežju ustavili voznika kombija bolgarskih registrskih oznak s pripeto avto kamp prikolico francoskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je prometno dovoljenje ponarejeno, registrska tablica pa pripada drugemu vozilu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.