Dvojici dve leti in pol zapora zaradi ene najhujših železniških nesreč v Španiji

Madrid, 26. julija - Špansko sodišče je danes strojevodjo in nekdanjega direktorja za varnost pri upravljavcu železnic Adif obsodilo na dve leti in pol zapora ter jima pripisalo odgovornost za smrt 79 od 80 potnikov vlaka, ki so umrli leta 2013 v eni najhujših železniških nesreč v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.