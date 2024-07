V Pariz predstavniki podjetij s področja e-mobilnosti in trajnostnega razvoja

Ljubljana, 27. julija - Prihodnji teden v Pariz odhaja delegacija 18 predstavnikov podjetij in institucij s področja e-mobilnosti in trajnostnega razvoja. Udeležili se bodo poslovnega foruma v Slovenski hiši, se seznanili s francoskim trgom, imeli priložnosti za predstavitev svojih izdelkov in storitev ter vzpostavljanje novih poslovnih povezav.