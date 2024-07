Na mednarodni dan barij v ospredju njihov pomen za blaženje podnebnih sprememb

Ljubljana, 28. julija - Barja imajo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. V času poletnih vročinskih valov je ta poseben tip mokrišč bistven tudi za shranjevanje vode. Ljubljana in turško mesto Izmir ob mednarodnem dnevu barij, ki ga zaznamujemo danes, združujeta moči v boju proti suši in za ohranjanje mokrišč.