V prometni nesreči huje poškodovan kolesar, povzročitelj odpeljal s kraja nesreče

Ruše, 26. julija - V četrtek zvečer je na lokalni cesti med Rušami in Arehom voznik osebnega vozila trčil v kolesarja in odpeljal s kraja nesreče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Kolesarja so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico. Policisti so vozilo in voznika izsledili, so dodali.