Tudi med vladnimi počitnicami nekateri ministri aktivni, del ekipe na olimpijske igre

Ljubljana, 26. julija - Po današnji seji vlade, na kateri so potrdili Tomaža Vesela za komisarskega kandidata, vlado čaka tritedenski poletni premor, ko sej ni predvidenih. Kljub temu nekateri ministri ostajajo aktivni. Del vladne ekipe se bo udeležil tudi olimpijskih iger, ki so po besedah Mateja Arčona priložnost za krepitev vloge Slovenije v Evropi in svetu.