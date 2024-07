Sena večinoma primerna za olimpijska tekmovanja

Pariz, 26. julija - Merjenja kakovosti vode v reki Seni med 17. in 23. julijem so pred začetkom olimpijskih bojev pokazala, da je bila ta ustrezna. Meritve so bile z izjemo enega dneva v skladu s standardi, kar pomeni, da je Sena primerna za olimpijska tekmovanja, so danes sporočile pristojne oblasti.