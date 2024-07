Zaradi napadov na francosko omrežje hitrih vlakov TGV prizadetih 800.000 potnikov

Pariz, 26. julija - Zaradi več napadov na omrežje hitrih vlakov TGV tik pred odprtjem olimpijskih iger v Parizu bo prizadetih 800.000 potnikov, so danes sporočili iz francoskega železniškega podjetja SNCF. Zaradi več dejanj domnevnih sabotaž je prekinjen promet na progah med Parizom in nekaterimi deli Francije. Povezave bodo močno motene do ponedeljka.