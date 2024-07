Po več letih načrtovanj v teku gradnja suhega zadrževalnika visokih voda Poljana

Prevalje, 27. julija - Po več letih načrtovanj in priprav se je maja letos začela gradnja suhega zadrževalnika visokih voda Poljana v občini Prevalje. Ta bi, če bi bil zgrajen pred lansko ujmo, precej omilil poplavni val reke Meže od Poljane navzdol in s tem tudi škodo. Naložba je ocenjena na sedem milijonov evrov, zaključek gradnje pa je predviden do konca 2025.