Voznika na avtocesti prekoračila hitrost za več kot 70 kilometrov na uro

Obrežje, 26. julija - Policisti so v četrtek ustavili 22-letnega voznika BMW-ja, ki je po avtocesti vozil 213 kilometrov na uro in prekoračil dovoljeno hitrost za 83 kilometrov na uro. Prav tako so ustavili 34-letnika, ki je vozil 202 kilometrov na uro in prekoračil hitrost za 72 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.