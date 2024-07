Svet EU Lajčaku podaljšal mandat do konca januarja 2025

Bruselj, 26. julija - Svet EU je danes Miroslavu Lajčaku, posebnemu odposlancu za dialog med Beogradom in Prištino, podaljšal mandat do konca januarja 2025. Lajčaku bi se mandat na položaju, za katerega je zanimanje izrazil bivši predsednik Borut Pahor, sicer iztekel konec avgusta. Svet je obenem imenoval štiri nove posebne predstavnike EU, med drugim za BiH in Kosovo.