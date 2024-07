Glavni most v Mariboru od četrtka mesec dni zaprt za motorna vozila

Maribor, 28. julija - V četrtek bodo na Glavnem mostu v Mariboru začeli s sanacijskimi deli, ki bodo trajala predvidoma do 19. avgusta. Zaradi dogodkov, ki se bodo na Glavnem trgu in mostu zvrstili po sanaciji, pa bo popolna zapora za ves motorni promet podaljšana vse do 22. septembra, so sporočili iz Mestne občine Maribor.