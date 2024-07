Globa za kurjenje odpadkov na prostem med 500 in 4500 evrov

Otočec/Črnomelj, 26. julija - Globa za kurjenje odpadkov na prostem, ki je prepovedano, znaša med 500 in 4500 evrov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto. V četrtek so sicer obravnavali dva primera kurjenja odpadkov na prostem. Kršitelja sta ogenj pogasila ob prihodu policistov, ki bodo zoper njiju podali predlog pristojnemu prekrškovnemu organu, so dodali.