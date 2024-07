Stresni test znova pokazal na stabilnost in odpornost slovenskega bančnega sistema

Ljubljana/Frankfurt, 26. julija - Slovenski bančni sistem je stabilen in odporen na šoke, so pokazali stresni testi, ki so jih v Banki Slovenije izvedli samostojno in v okviru Evropske centralne banke (ECB). Makro test je pokazal kapitalsko trdnost, širši mikro test na ravni ECB, posvečen kibernetskim tveganjem, pa ni pokazal večjih negativnih vplivov kibernetskega napada.