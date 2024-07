Mercedes-Benz v drugem četrtletju s padcem dobička

Stuttgart, 26. julija - Nemški proizvajalec avtomobilov in tovornih vozil Mercedes-Benz je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril 36,7 milijarde evrov prihodkov, potem ko so bili ti v enakem obdobju lani pri 38,2 milijarde. Čisti dobiček se je zmanjšal, in sicer z lanskih 3,64 milijarde evrov na 3,1 milijarde. V družbi so slabši rezultat pripisali manjši prodaji.