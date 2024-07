Predstavniki avtomobilskih servisov zaradi praks zavarovalnic pri varuhu konkurence

Ljubljana, 26. julija - Predstavniki Slovenskega društva avtostroke (SDA), ki brani interese avtoservisov v odnosu do zavarovalnic, so se sestali s predstavniki Agencije RS za varstvo konkurence. Sestanek so ocenili kot konstruktiven. Predstavili so jim po njihovi oceni nepravilne prakse zavarovalnic, zaradi katerih več kot 150 servisov bojkotira zavarovalnico Generali.