Na jugovzhodu Turčije odkrili starodavno podzemno mesto

Istanbul, 29. julija - Na jugovzhodu Turčije so odkrili podzemno mesto, ki naj bi nastalo v 9. stoletju pr. n. št.. Arheologi so na mesto pod mestom, v katerega je mogoče vstopiti skozi klet, naleteli po naključju, ko so leta 2020 med izkopavanji v kleteh hiš v mestu Midyat blizu sirske meje odkrili obsežen labirint jam.