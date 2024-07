V dolini Trente 10. mednarodni umetniško-raziskovalni tabor PIFcamp

Bovec, 28. julija - V vasici Soča v dolini Trente se danes začenja 10. mednarodni umetniško-raziskovalni tabor PIFcamp, na katerem bo 40 domačih in tujih umetnikov razvijalo okrog 30 umetniških projektov, ki spajajo znanost, tehnologijo, inovativnost in prosto dostopno znanje. Rezultate celotedenskega dogodka bodo v Soči in Klužah predstavili v soboto.