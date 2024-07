Vreme: Pretežno jasno in vroče

Ljubljana, 26. julija - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne bodo na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja. V ponedeljek bo sprva zmerno oblačno, še bo nastala kakšna ploha. Čez dan se bo razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je plitvo območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda nad naše kraje doteka suh in spet postopno bolj topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo precej jasno. Popoldne bo v Alpah možna kakšna ploha in nevihta.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V soboto bo sredi dneva in popoldne po nižinah povečana toplotna obremenitev.