Tristan in Izolda v Bayreuthu naletela na mlačen odziv

Bayreuth, 26. julija - Nova produkcija opere Tristan in Izolda, s katero so v četrtek odprli vsakoletni festival Richarda Wagnerja v Bayreuthu, je naletela na mlačen odziv. Kljub aplavzu in nekaterim žvižgom islandski režiser Thorleifur Örn Arnarsson s pretežno statično in temačno produkcijo ni vzbudil prevelikega navdušenja med občinstvom.