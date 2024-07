Leto po ujmi: Na Gorenjskem intenzivna sanacija in želja po hitrejšem urejanju vodotokov

pripravila Tinkara Zupan

Škofja Loka/Poljane nad Škofjo Loko/Tržič, 30. julija - Avgustovska ujma pred letom dni se je silovito razbesnela tudi na Gorenjskem, zlasti v Škofji Loki in Poljanski dolini. V letu dni so na uničeni infrastrukturi, plazovih in vodotokih opravili že precej del, sanacija na številnih deloviščih pa še naprej intenzivno poteka. Župani si med drugim želijo hitrejšega napredka pri urejanju vodotokov.