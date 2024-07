Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je države članice pozvala, naj ji posredujejo imeni kandidata in kandidatke za položaj v njeni prihodnji komisiji. Poročale so tudi o podatkih Zbornice zunanje trgovine Bosne in Hercegovine, ki kažejo, da se je uvoz iz Slovenije v BiH povečal.