Dnevnik o prihodnosti olimpijskih iger na razpotju (26. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Dejan Kresnik v komentarju Športno gladiatorstvo po olimpijsko piše o Mednarodnem olimpijskem komiteju, ki v glavno vlogo na olimpijskih igrah poleg promocije in iger vedno bolj postavlja svoj največji cilj, popolno komercializacijo tekmovanja in gibanja. Avtor dodaja, da so namesto športnikov v ospredju gospodarstvo, denar in politika.