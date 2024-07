Trajekt zaradi okvare že nekaj ur stoji na poti proti Korčuli

Split, 25. julija - Trajekt Oliver hrvaškega prevoznika Jadrolinija, ki je s 340 ljudmi na krovu danes okoli 10.30 izplul iz Splita, se je na poti proti Vela Luki na otoku Korčula pokvaril in že nekaj ur stoji na morju. Tehnično okvaro so skušali popraviti, a brez uspeha, zato so k trajektu napotili vlačilec, da bi potnike vsaj do 19. ure prepeljali do pristanišča.