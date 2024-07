Vreme: ponoči bo jasno

Ljubljana, 25. julija - Ponoči bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v soboto in nedeljo bo sončno in vroče. V nedeljo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji nastale nevihte. Pihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo sprva zmerno oblačno, še bo nastalo nekaj ploh, čez dan se bo razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: nad srednjo Evropo se je razširilo plitvo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bo precej jasno. V petek bo pretežno jasno. Čez dan bo predvsem v Alpah nastalo nekaj kopaste oblačnosti.