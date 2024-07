V Zdravstvenem domu Domžale novi koraki v skrbi za duševno zdravje otrok

Domžale, 25. julija - Domžalska Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo sta začela delovati na novi skupni lokaciji v Podrečju pri Domžalah. To zagotavlja boljše pogoje za delo strokovnjakov ter celostno obravnavo otrok in mladostnikov, so navedli v sporočilu za javnost.