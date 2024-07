Predstavniki vlade in psihološke stroke v skupno iskanje rešitev za kampanjo proti sovražnemu govoru

Ljubljana, 25. julija - Predstavniki več ministrstev so se danes srečali s predstavniki psihološke stroke glede komunikacijske kampanje Premisli, nato stisni. Strinjali so se, da so aktivnosti za preprečevanje medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu nujne. Zato bodo še pred prihajajočim šolskim letom skupaj odločili o tem, kako s kampanjo nadaljevati.