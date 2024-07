Štajerska avtocesta znova odprta, ostaja zastoj

Slovenska Bistrica/Fram, 25. julija - Štajerska avtocesta je med Slovensko Bistrico in Framom v smeri Maribora znova odprta, ostaja pa zastoj v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. V prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega in tovornega vozila, je nastala le materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.